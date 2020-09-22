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الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث

الرياضة تبليغ
الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث
الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الشرقية للدخان مع فريق مركز شباب بشتيل، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدخان، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف دوري القسم الثالث، فى العاشر من الشهر المقبل.

شهدت المباراة اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين، وسيطر لاعبي الدخان على اغلب فترات المباراة.

ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

ويستعد الدخان لمواجهة القومي على ملعبه، ويواجه بشتيل فريق العياط على ملعبه، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 