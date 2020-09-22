قرار جديد من فايلر تجاه لاعبي الأهلي استعدادًا لموقعة الوداد

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إراحة ٣ لاعبين من العناصر الأساسية في المباريات المقبلة. وبدأ المدرب السويسري في تطبيق هذا القرار بداية من مباراة الغد أمام نادي مصر باستبعاد الثلاثي حمدي فتحي وجيرالدو ومحمد مجدي أفشة من قائمة الفريق الأحمر. وجاء قرار المدرب السويسري من أجل منح اللاعبين الراحة الكافية وتفادي إصابتهم وذلك قبل الموقعة المرتقبة أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر مساء غد الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

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