وأوضح أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد مهيب قادمًا من صفوف نادي سبورتنج، بعد ترشيحه من جانب أشرف توفيق، المدير الفني للفريق.
وأضاف أنه تم إنهاء اجراءات التعاقد مع أحمد حمدي قادمًا من إحدى الجامعات الأميركية، فضلًا عن التعاقد مع محمد مصطفى عبد المجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف نادي مصر للتأمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يعلن عن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لفريق السلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.