«سيدات طائرة الأهلي» يتوجن ببطولة كأس مصر

توج الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي مساء اليوم، الثلاثاء، بلقب بطولة كأس مصر، عقب فوزه على فريق الصيد بنتيجة 3-0.
وأقيمت المباراة على صالة الشرقية للدخان، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط دون رد، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-18، و25-20، و25-13. وبدأ الفريق المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.
وحرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على حضور المباراة ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبات أمام الصيد.
وكان فريق الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على الشمس بنتيجة 3-0 في الدور ربع النهائي، وفي الدور نصف النهائي فاز على فريق الجزيرة بنتيجة 3-0، وفي المباراة النهائية فاز على فريق الصيد بنتيجة 3-0.
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