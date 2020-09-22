تقدم باستقالة .. دوت الخليج يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

وكشف مصدر مقرب من إيهاب جلال، أن مسئولي المقاصة أبلغوه أكثر من مرة بصرف المستحقات للاعبين، وعليه كان المدرب يبلغ اللاعبين بذلك وهو لم يتحقق ما أضر بصورة المدرب أمام اللاعبين، إضافة إلى عدم صرف مستحقاته المالية الخاصة به وجهازه المعاون لمدة 4 أشهر ونصف.
وكان إيهاب جلال قد اكد انه تلقى عرضا رسميا لتدريب بيراميدز وهو الأمر الذي اصبح قريبا للغاية بعد استقرار ادارة الأخير علي فسخ عقد تشاتشيتش المدير الفني الحالي علي خلفية تراجع النتائج.
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