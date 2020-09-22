فريدة عسقلاني بعد الفوز بكأس مصر للطائرة: الأهلي ملك البطولات

أعربت فريدة عسقلاني، لاعبة الفريق الأول لـ«سيدات طائرة الأهلي» عن سعادتها بالتتويج ببطولة كأس مصر على حساب الصيد مساء اليوم.

وأكدت أن الأهلي ملك البطولات ولا يقبل إلا بالمركز الأول، فقبل أيام قليلة نجح الفريق في التتويج ببطولة الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة، واليوم يحقق لقب كأس مصر ويجمع الثنائية عن جدارة واستحقاق.

وأضافت أن التتويج بالثنائية تكليل لجهود اللاعب آت والجهاز الفني هذا الموسم، رغم الصعوبات التي واجهت الفريق هذا الموسم، بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد» والتوقف الطويل للنشاط.

يذكر أن الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي «سيدات» نجح في التتويج ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الصيد بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في النهائي الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.

