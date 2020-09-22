صوروني وانا لابس الكمامة.. رضا عبد العال يمازح المصورين باستاد القاهرة الدولي

المدير الفني لنادي طنطا المصورين المتواجدين باستاد القاهرة الدولي قبل انطلاق المباراة أمام نادي الزمالك .

وقال رضا عبد العال خلال خلال حديثه مع بعض المصورين داخل استاد القاهرة قبل انطلاق المباراة :" صوروني وانا لابس الكمامة". وجاء تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك كالتالي:- حراسة المرمى : محمد أشرف خط الدفاع : أحمد سالم صافي – سليمان عبد ربه – محمود مسعود – إيهاب سمير خط الوسط : مصطفى أمين – أحمد فهمي – أحمد الألفي – حسام غالي – هشام شعبان خط الهجوم : حامد حمدان

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