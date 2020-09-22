15 دقيقة.. الزمالك يستحوذ .. وطنطا يلعب على المرتدات

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الزمالك وطنطا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأت المباراة بحرص شديد من الفريقين، وتبادل لاعبو الزمالك الكرة في منتصف ملعب طنطا ولكن دون تشكيل هجمة على مرمى أبناء السيد البدوي.

وحصل اسلام جابر لاعب الزمالك على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطيرة أمام منطقة جزاء طنطا.

ونفذ لاعبو الزمالك الركلة الحرة بطريقة تكتيكية ولكن لم تشكل خطورة على مرمى طنطا.

ويبدو أن رضا عبد العال المدير الفني لطنطا يلعب على الهجمات المرتدة، حيث شهدت الدقائق الأولى من المباراة هجمتين على مرمى الزمالك.

شكل طنطا ضغطا قويا على دفاع الزمالك في كرة مرتدة وصل بها الى مرمى أبو جبل حارس الزمالك وكاد أن يتقدم ابناء السيد البدوي على الأبيض.