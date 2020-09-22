نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان مستاء من إدارة برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني مستاء من إدارة النادي الكتالوني.
وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن كومان طالب إدارة برشلونة التعاقد مع ثلاث لاعبين ولكن على ما يبدو أن إدارة النادي الكتالوني لن تلبي أي طلب من طلباته.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كومان طلب التعاقد مع سيرجينو دست نجم آياكس لكن بايرن ميونخ الألماني أصبح قريبًا للغاية من التعاقد معه.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن كومان طلب التعاقد مع كلا من ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي وجورجينيو فينالدوم نجم ليفربول الإنجليزي ولكن إدارة البرسا قالت له أن لا حاجة لممفيس ديباي في ظل وجود عدة لاعبين في مركزه مع الفريق.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في الوقت فإن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أقنع فينالدوم بالاستمرار في صفوف الحمر بعد أن كان قريب من الإنضمام إلى برشلونة.
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