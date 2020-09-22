نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يُعلن إصابة نجمه بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء، بالإعلان عن إصابة لاعبه ناصر الدوسري وأحد أفراد الجهاز الطبي بالفريق بفيروس كورونا.

وتأهل بطل السعودية إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا رغم غياب الكثير من لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، بعد تعادله ون أهداف مع شهر خودرو الإيراني ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية يوم الأحد الماضي في الدوحة.

وطلب الهلال تأجيل المباراة بعد إصابة 15 لاعبا بعدوى كوفيد-19 لكن الاتحاد الآسيوي تمسك بإقامة المباراة.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم "أوضحت الفحوص إصابة اللاعب ناصر الدوسري بفيروس كورونا، إلى جانب أحد أفراد الجهاز الطبي.

"يخضع الثنائي للعزل الصحي وفقاً للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأدى الفريق تدريباته في الدوحة اليوم بدون حضور مدربه الروماني رازفان لوشيسكو والثنائي عبدالله المعيوف وهتان باهبري نظرا لعدم تمكنهم من الالتحاق بالتدريبات إلى حين ظهور فحوصهم الطبية، والتي كشفت الآن سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ويلتقي الهلال مع شباب الأهلي دبي الإماراتي غداً الأربعاء في ختام مباريات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات.