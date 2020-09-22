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شاهد - محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك أمام طنطا

الرياضة تبليغ
شاهد - محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك أمام طنطا
شاهد - محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك أمام طنطا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - محمود علاء يسجل الهدف الأول للزمالك أمام طنطا في المقال التالي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

سجل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم لفريقه أمام طنطا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 