نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان على بعد خطوة من ضم ديلي ألي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطمح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الحصول على خدمات النجم الإنجليزي ديلي ألي، لاعب توتنهام هوتسبير، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال الانتقالات الجارية.

ويشعر مسؤولي النادي الباريسي بحالة من الثقة المتزايدة في امكانية إبرام صفقة ديلي ألي قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في أوروبا والمقرر لها في الخامس من شهر أكتوبر المقبل بحسب ماذكرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وتابعت الصحيفة أن كلا الناديين يتمتعان بعلاقة جيدة بينما، بعد أن قام باريس سان جيرمان بيع كل من لوكاس مورا وسيرج أورييه لتوتنهام، كما أن الفريق الباريسي لديه شعور متزايد أن الحصول على ديلي ألي على سبيل الإعارة سيكون مفيدا لجميع الأطراف.

وأكملت أن الفريق الباريسي قد أجرى مناقشة مع مسؤولي الفريق اللندني من أجل الحصول على خدمات ديلي ألي على سبيل الإعارة وليس بيع نهائي.

جدير بالذكر أن ديلي ألي لم يشارك في المباراة الأخيرة للفريق أمام ساوثهامبتون، بجانب إخراجه في الشوط الأول من مباراة توتنهام أمام إيفرتون في افتتاحية منافسات الموسم الجديد من البريميرليج.