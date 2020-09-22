نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناص سموحة.. تعرف على أرقام حسام حسن المُرشح لقيادة هجوم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، دخول نادي بيراميدز في مفاوضات مع ناديه لشراء حسام حسن مهاجم الفريق الأول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن فرج عامر عن وجود عرض رسمي ضخم من أحد الأندية الأوربية لضم حسام حسن مقابل 50 مليون جنيه، ودخول نادي بيراميدز في منافسة قوية مع النادي الأوروبي لضم مهاجم الفريق السكندري بالموسم المقبل.

وكتب رئيس سموحة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بيراميدز يدخل منافسا في محاولة شراء حسام حسن هداف سموحة ولاعب منتخب مصر الكروي".

وأضاف: "لن نبت في العرض الأوروبي حتى نستطلع رغبة اللاعب وقيمة العقد المقدمًة من الطرفين، وطبعا السعر الأعلى لنادي سموحة".

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه حسام حسن مع سموحة:-

انضم حسام حسن لنادي سموحة في صيف 2016 قادمًا من الداخلية، وخاض مع الفريق السكندري 140 مباراة، سجل 38 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وحصل على أكثر من 21 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرتين.

شارك المهاجم صاحب الـ27 عامًا مع سموحة في 120 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، سجل 33 هدفا، وصنع 8 أهداف، وحصل على 19 بطاقة صفراء، وبطاقة وحيدة باللون الأحمر، في إجمالي دقائق لعب فعلية (8014 دقيقة).

بينما خاض مع الفريق السكندري 13 مباراة بكأس مصر، سجل 5 أهداف وصنع هدفين وحصل على إنذارين وتعرض للطرد مرة وحيدة.

ولعب حسام حسن 7 مباريات مع سموحة في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 2017 ولم يسجل أهداف.

وفي الموسم الحالي خاض اللاعب 27 مباراة (26 بالدوري – 1 بكأس مصر)، وبلغ عدد دقائق المشاركة الفعلية له بالمباريات (2117 دقيقة)، وسجل 9 أهداف، وصنع هدفين، وحصل على 6 بطاقات صفراء.

وبشكل عام خاض حسام حسن 159 مباراة في بطولة الدوري (120 سموحة - 25 الداخلية - 14 طلائع الجيش)، وسجل 36 هدفا وصنع 10 أهداف، كما خاض 19 مباراة بكأس مصر مع الأندية الثلاث، وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.