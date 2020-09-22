قالت سارة أمين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات»، إن الأهلي نجح في حصد لقب كأس مصر بعد مجهود كبير ومباراة قوية أمام فريق الصيد، الذي قدم مباريات قوية ونجح في الوصول إلى نهائي البطولة.
وأكدت لاعبة الأهلي أن الأهلي دائمًا ما يحترم المنافسين، ويعمل على الفوز في المباريات التي يشارك بها، ودائمًا ما يكون الفوز باللقب هو هدفه الأول لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.
وأشارت سارة إلى أن الجمع بين ثنائية الدوري والكأس يؤكد أن فريق «طائرة السيدات» يسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك جيلًا مميزًا قادرًا على إضافة المزيد من البطولات مستقبلًا والاستمرار في الصعود على منصات البطولات المحلية والدولية.
ونجح الأهلي في التتويج بكأس مصر بعد الفوز على الصيد بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة نادي الشرقية للدخان، والتي حرص الكابتن محمود الخطيب على حضورها ودعم اللاعبات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سارة أمين: احترام المنافسين وراء تتويج طائرة الأهلى بالبطولات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.