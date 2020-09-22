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الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» ببطولة كأس مصر

الرياضة تبليغ
الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» ببطولة كأس مصر
الخطيب يهنئ «سيدات الطائرة» ببطولة كأس مصر

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، وبرفقته العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، ورؤوف ‏عبد القادر، مدير النشاط الرياضي، على الحضور مساء اليوم إلى صالة نادي الشرقية للدخان، ومؤازرة ‏الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» أمام الصيد، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي ‏انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليتوج الفريق باللقب ويجمع بين الثنائية هذا الموسم ‏‏«دوري وكأس».‏

ووجه الخطيب التهنئة للفريق بعد التتويج بالبطولة، وأشاد بالأداء المميز والانضباط ‏الفني والسلوكي، والجهد الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات في كل المباريات.‎ ‎

وأكد رئيس النادي أن الجمع بين بطولتي الدوري والكأس يُحمِّل اللاعبات والجهاز الفني مسئولية ‏كبيرة، في المرحلة القادمة، للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز كبير، مؤكدًا ثقته في إخلاص «سيدات الطائرة» وجهازه الفني وكل عناصر المنظومة، ‏وقدرة الفريق على الاستمرار في الطريق الصحيح الذي تعود عليه الأهلي وجماهيره.‏

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 