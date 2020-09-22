طنطا يقلص الفارق ويسجل هدفا في مرمى الزمالك

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا من تقليص الفارق وتسجيل هدف في مرمى الزمالك.

ويواجه طنطا منافسه الزمالك في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29، من بطولة الدوري الممتاز.

سجل محمود مسعود لاعب طنطا هدف ابناء السيد البدوي الأول عن طريق رأسية مميزة لم يتمكن جنش من التصدي لها لتصبح النتيجة 2-1.