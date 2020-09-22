على طريقة فرجاني ساسي..محمود علاء يسجل هدف الزمالك الثاني في طنطا

احتسب احمد العدوي حكم مباراة الزمالك وطنطا ركلة جزاء لصالح الأبيض في الدقيقة 70. ويواجه الزمالك منافسه طنطا في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الممتاز. وسجل محمود علاء الهدف الثاني بتكنيك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وأسكنها الشباك وتقدم للزمالك بالهدف الثاني.

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