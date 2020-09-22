حسام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصوره ورسالة رومانسية

حرص حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، على تهنئة زوجته بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر"
ونشر حسام عاشور صور له برفقة زوجته موجها اليها رسالة رومانسية قائلًا "كل سنه واحنا مع بعض????"
كان النادي الأهلي، أعلن مؤخرا عدم تجديد عقد حسام عاشور مع الأهلي، ورحيله عن النادي بنهاية الموسم الحالي.
واتخذ عاشور قرار الاعتزال داخل النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، لكنه تراجع عنه، وقرر استكمال مشواره الكروي خارج النادي الأهلي.
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