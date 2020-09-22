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شاهد - الزمالك يضرب شباك طنطا بالهدف الثاني

الرياضة تبليغ
شاهد - الزمالك يضرب شباك طنطا بالهدف الثاني
شاهد - الزمالك يضرب شباك طنطا بالهدف الثاني

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد - الزمالك يضرب شباك طنطا بالهدف الثاني في المقال التالي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

أضاف محمود علاء نجم نادي الزمالك الهدف الثاني له ولفريقه أمام طنطا، في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 