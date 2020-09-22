نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعبر عقبة طنطا بشق الأنفس في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الزمالك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب طنطا، يثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وعبدالله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع وطارق حامد وإسلام جابر ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” وكابونجو كاسونجو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وضغط الزمالك مبكرا لفرض سيطرته على مجريات اللعب وحصل الفريق على ركلة حرة على حدود المنطقة نفذها زيزو بتمريرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود علاء برأسية هيأت الكرة لأوباما في مواجهة المرمى والذي أطلق تسديدة لكنها مرت بعيدة في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة .

وحاول طنطا مبادلة الزمالك اللعب في وسط الملعب وحصل الفريق على ركنية نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية داخل منطقة الجزاء بدون خطورة تحولت إلى ركلة مرمى في الدقيقة السادسة .

ورد الزمالك بمحاولة وتمريرة بينية من محمود علاء بإتجاه كاسونجو المنطلق خلف مدافعي طنطا لكن الكرة كانت أقرب للحارس محمد أشرف.

وفرصة جديدة لطنطا بعد توغل من الالفي ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة وتصدي من محمود علاء وترتد ومتابعة من لاعب طنطا وتنتهي ضربة مرمى في الدقيقة التاسعة .

وحاول طنطا بعرضية على حدود المنطقة لكن الحكم احتسب الكرة تسلل على هشام شعبان ورد الزمالك بمحاولة هجومية من الجانب الأيمن وعرضية من أحمد عيد لكنها مرت بعيدا .

وشهدت الدقيقة 15 فرصة خطيرة للزمالك بعد عرضية من زيزو من ناحية اليمين على حدود منطقة الجزاء وتمر من أمام المرمى دون أن يلمسها أحد لتمر خارج الملعب .

ومحاولة جديدة من الجانب الأيمن عن طريق أحمد عيد بتسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء إصطدمت بقدم أحد مدافعي طنطا ومرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى إلى ركلة ركنية نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية مرت من جميع لاعبي الفريقين بعيدا عن المرمى في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة وينحصر اللعب في وسط الملعب ويحصل الزمالك على ركنية مجددا نفذت بتمريرة قصيرة لزيزو الذي مرر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمود علاء برأسية ضعيفة نسبيا وصلت سهلة للحارس محمد أشرف في الدقيقة 24 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته ويحصل على ركنية جديدة على يمين مرمى طنطا، نفذها زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل سريع بعيدا عن المرمى في الدقيقة 26 بعدها يعود اللعب لوسط الملعب ومحاولات من الزمالك ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لحامد حمدان لاعب طنطا لتدخله بقوة مع لاعب الزمالك في وسط الملعب .

ويرد طنطا بمحاولة هجومية بانطلاقة على الجبهة اليمنى للفريق انتهت بعرضية متقنة متوسطة المدى مرت بدون خطورة بعدها تتوقف المباراة في الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب السوائل من جانب لاعبي الفريقين .

ويواصل الزمالك محاولاته بعد استئناف اللعب ويحصل على ركنية جديدة ينفذها زيزو بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء لم تجد أي متابعة من لاعبي الفريق وانتهت معها الخطورة بعدها ركنية مجددا من الجانب الأيسر ينفذها هذه المرة إسلام جابر بعرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع من على القائم الأول للمرمى إلى مناطق وسط الملعب لتنتهي معها الخطورة في الدقيقة 36 من عمر المباراة .

وتتوالى ركنيات الزمالك من الجانبين وهذه المرة من جهة اليسار نفذها إسلام جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها يوسف أوباما برأسية قوية في منتصف المرمى تصدى لها الحارس محمد أشرف يوسف بثبات في الدقيقة 38 من عمر المباراة .

ويحاول الزمالك هجماته ويتسلم طارق حامد الكرة على حدود المنطقة ليطلقها تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصطدم بلاعب طنطا ويحتسبها الحكم ركلة جزاء لكنه يعود لتقنية الفيديو ويلغي القرار في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

وتستمر محاولات الزمالك وفرض سيطرته في وسط الملعب رغم تكتل دفاع طنطا ومن هجمة منظمة تصل لكاسونجو يحولها عرضية بوجه القدم الخارجي لتصل لأوباما في المنطقة يمررها للقادم من الخلف إسلام جابر الذي أطلقها صاروخية ينقذها الحارس بصعوبة وترتد لكاسونجو مجددا لكن شتتها الدفاع وتضيع فرصة خطيرة في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ويحتسب الحكم 5 دقائق كوقت بدل ضائع في الشوط الأول ويتوغل كاسونجو مجددا في وسط الملعب ويمررها لإسلام جابر الذي سددها مباشرة لكن يتصدى لها الحارس ويدفع طنطا باللاعب أونش بدلا من أحمد صافي الذي تعرض للإصابة .

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من كرة عرضية من الجانب الأيمن تصل لمصطفى محمد الذي حولها برأسية نحو المرمى ترتطم بيد مدافع طنطا ليحتسبها الحكم ركلة جزاء .

وينفذ محمود علاء ركلة الجزاء على يمين الحارس الذي تألق وتوقع الكرة ليتصدى لها ويبعدها عن مرماه بعدها مرت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط بدون جديد لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين .