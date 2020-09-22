نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التكشيل المتوقع لبرشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق برشلونة مع مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، في أول مباراة رسمية له مع الفريق الكتالوني، عندما يواجه على ملعب الكامب نو يوم الأحد المقبل فريق فياريال، ضمن الدوري الإسباني.
ووفقا لصحيفة "سبورت الكتالونية"، أن المدرب الهولندي كومان استقر على ملامح تشكيل برشلونة في مباراة فياريال، والذي سيكون بنفس قوام مباراة الفريق الودية أمام إلتشي والتي انتهت بفوز البلوجرانا 1 - 0 بكأس خوان جامبر.
ومن المتوقع أن يعتمد كومان في اللقاء على التشكيل التالي.:
حراسة المرمى: نيتو.
خط الدفاع: سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونج، فيليب كوتينيو.
خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ليونيل ميسي، أنسو فأتى.
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