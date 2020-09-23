شاهد بالفيديو .. توقعات الجماهير للأهلي و الزمالك أمام الوداد و الرجاء في نصف دوري أبطال إفريقيا

أسابيع قليلة تفصلنا عن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث من المقرر أن يلعب الزمالك امام الرجاء المغربي في السابع عشر من أكتوبر ، بينما سيلعب الأهلي أمام الوداد في الثامن عشر من نفس الشهر في لقائي هم الأصعب علي قطبي الكرة المصرية
و قامت عدسة دوت الخليج باستطلاع اراء الجماهير حول توقعاتهم لنتائج اللقاءات
حيث قال علاء محسن انة يتوقع فوز الزمالك بصعوبة علي الرجاء و فوز الأهلي علي الوداد ، و تابع " الزمالك بيعاني من هروب كارتيرون و هيعاني جدا في إفريقيا
بينما قال شريف سعد انة يتوقع فوز الأهلي علي الوداد و فوز الرجاء علي الزمالك
و توقع اسماعيل أحمد ان القطبي سيفوزوا علي الوداد و الرجاء و النهائي سيكون مصري و تابع بس النهاية دايما اهلاوية
بينما اختلف وليد ابراهيم مع الكل حيث توقع خسارة الاهلي و فوز الزمالك علي الرجاء و الفوز بالبطولة الإفريقية ، موضحا " الزمالك مش هيتأثر بحد "
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