جمال حمزة: هزار رضا عبد العال ملوش لازمة

انتقد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا بسبب رغبته في إثارة الجدل دوما.

وقال جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هزار كابتن رضا عبد العال بعدما تولى المهمة الفنية لفريق طنطا ملوش لازمة أصبحت مسؤولا رغم صعوبة المهمة".

أضاف: "تصريحاته عقب الهزيمة من الزمالك غير مقنعة بالمرة فكيف تقول إن الغيابات أثرت على طنطا وهناك فارق في الأساس بين الزمالك وطنطا مع احترامي لجميع اللاعبين".

وكان الزمالك فاز على طنطا اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.