طارق يحيى: لدي خبرات إفريقية تؤهلني لقيادة الزمالك ضد الرجاء

أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق الأبيض يعاني من العديد من الإصابات الأمر الذي أثر سلبا على المستوى الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة.
وقال طارق يحيى في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "الإصابات أجبرتنا على الدفع بعدد من الناشئين خلال مباراة أسوان وخلال مباراة اليوم أمام طنطا هناك لاعبين دفعت بهم بدون موافقة الطبيب ولكني مُجبر على ذلك فتوليت المهمة الفنية للفريق ولدي 11 إصابة".
أضاف: "أعمل في اتجاهين فلدينا مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لذلك أحافظ على بعض اللاعبين من أجل مواجهة الرجاء لا يُمكن أن أدفع بكل الأساسيين في مباريات الدوري".
واختتم حديثه قائلا:" لدي خبرات إفريقية تؤهلني لقيادة الزمالك أمام الرجاء إذا طُلب مني ذلك".
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