ميدو: الزمالك يحتاج لمدير كرة جامد للسيطرة على اللاعبين

أكد أحمد حسام ميدو أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يحتاج لوجود مدير كرة قوي يتواجد على دكة بدلاء الفريق.
وتغلب الزمالك على ضيفه طنطا بثلاثة اهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة فى إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "الزمالك هويته عبر التاريخ تجعله يحتاج لمدير كرة قوي و" جامد" وجميع اللاعبين يحترمونه".
واختم حديثه قائلا: "في كل وقت الزمالك في حاجة إلى مدير كرة قادر على تنفيذ اللائحة وقادر على السيطرة على غرفة الملابس".
ويعانى الزمالك حاليا من تذبذب مستوى الفريق والنتائج بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون خاصة ولن الفريق تنتظره مواجهة نارية ذهابا وايابا أمام الرجاء المغربى خلال الشهر القادم ويواصل البحث عن مدير فنى جديد يقود المسيرة
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