نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يوجه رسالة نارية لرضا عبد العال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، عن استيائه من رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا، وذلك بسبب إثارته للجدل، على حد قوله.

وأشار جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، إلى أن ما يمارسه رضا عبد العال، من مزاح، لا يصح بعد توليه مهمة تدريب فريق طنطا، حيث أنه أصبح مسئولا.

وشدد على أن تصريحاته التي أطلقها بعد هزيمته من الزمالك غير مقنعة بالمرة، متسائلا، "كيف تقول إن الغيابات أثرت بالسلب على طنطا وهناك فارق في الأساس بين الزمالك وطنطا مع احترامي لجميع اللاعبين".

جدير بالذكر أن الزمالك كان حقق الفوز على طنطا مساء أمس الثلاثاء، بثلاثة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.