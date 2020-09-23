وجود مدير كرة صعب.. جمال حمزة: مش أي حد بيعرف يتعامل مع مرتضى منصور في الزمالك

قال جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، إنه من الصعب وجود مدير كرة في الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حاليًا.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الثلاثاء على مضيفه طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الأسبوع الـ 29 من الدوري المصري .

وأضاف "حمزة" في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "صعب وجود مدير كرة حاليًا في الزمالك مش أي حد بيعرف يتعامل مع مرتضى منصور".

واختتم حديثه قائلاً: "وجود أمير مرتضى كمشرف عام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وهذا يصعب وجود مدير كرة في الجهاز الفني".

يذكر أن فريق الزمالك يعانى من تذبذب المستوى والنتائج بعد رحيل كارتيرون المفاجئ عن فى الوقت الذى تنتظره مواجهة نارية ذهابا وايابا أمام الرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا .