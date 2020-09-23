اختار الفلوس.. غانم سلطان: كارتيرون صعب تعويضه

أبدى أحمد غانم سلطان، لاعب الزمالك السابق، عدم رضاه عن تصرف كارتيرون ورحيله عن الأبيض بشكل مُفاجئ.
وقال "سلطان" في تصريحاته لبرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "دوت الخليج": "كارتيرون قراراته سريعة، ومن الواضح أنه كان مستعدًا لذلك قبل إعلانه".
وأردف: كارتيرون صنع تاريخًا لنفسه في وقت قصير وفي النهاية فضّل المادة.
واستطرد: تعجبت من تصريحات كارتيرون أن الزمالك لن يرضيه في مباريات أفريقيا.
وأكد أنه على الرغم من ذلك هو مدرب جيد للغاية وتعويضه لن يكون بالأمر الهين، فهو كان يعمل مع اللاعبين فنيًا وبدنيًا وهذا أمر نادر.
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