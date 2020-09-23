خبير معسكرات رياضية: أزمة صلاح في روسيا 2018 لم تكن تقصيرًا من اتحاد الكرة

روى عمر نايل، خبير المعسكرات الرياضية، كواليس ما حدث في معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم في روسيا 2018.
وقال "عمر" خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "ذهبت إلى الفندق الذي يقيم فيه منتخب مصر، لكن أزمة صلاح كان لها شقان، الأول أنه يجب احترام قوانين الفندق والمكان الذي سأزوره، والثاني هي القوانين المقرّرة داخل المعسكر".
وأكمل: "ما حدث لم يكن تقصيرًا لمنظمي اتحاد الكرة، لكن كان بسبب الأفراد الذين يريدون التصوير مع صلاح وعصام الحضري وغيرهم، لأن الزوار الذين يريدون دخول الفندق من السهل السيطرة عليهم من الخارج، لكن المتواجدين بالداخل هم سبب الأزمة".
وأتم: "أشفق على اتحاد الكرة؛ لأن الفندق كان في وسط بلجيكا، والخيارات محدودة هناك، وإلى حد ما الدخول والخروج لم يكن في نطاق واسع".
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