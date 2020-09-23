خليفة كارتيرون.. الزمالك يستقر على المدرب القادم

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أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادى الزمالك لحسم ملف المدرب الجديد بعد رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل لقيادة التعاون السعودي. وقال محمد فاروق مقدم برنامج البريمو على قناة ten أن الأرجنتيني كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك خلال الفترة القادمة بعد الإستقرار على الاتفاق بكل الامور لتولي الفريق. ويعمل أمير مرتضى المشرف العام على الفريق تنسيق موضوع الطيران لوصول المدرب خلال الايام القليلة الماضية لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالمدرب خاصة قبل مباريات دوري ابطال افريقيا. وكان الفرنسي كارتيرون مدرب الزمالك قد فسخ عقده من أجل تولي المهمة الفنية لفريق التعاون السعودي.

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