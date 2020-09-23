وتابع: "التقليل من المنافس؛ أمر غير مقبول، خاصة أن الضربة الأولى تصدى لها، وقدم أداء جيدًا، رغم صغر سنه، ولم يحتفل بعد تألقه".
واختتم حديثه: "لا يصح أن يكون هذا رد فعل محمود علاء بعد نجاحه في إحراز الهدف من ضربة جزاء".
وانتهت أحداث مباراة الزمالك وطنطا بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد شوبير عن احتفال محمود علاء بمباراة طنطا: سلوك غير جيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.