أثنى أحمد حسام ميدو، على أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "أمير مرتضى أحد أهم الأسباب في نجاح الزمالك بالسنوات الأخيرة".
وأشار إلى أن طلبه بتواجد مدير كرة بالزمالك ليس له علاقة بمهام أمير مرتضى في الزمالك.
وختم حديثه قائلا: "أريد أن يتواجد عامل مساعد مع أمير يجعله أكبر ويبتعد عن أزمات غرفة الملابس من أجل التركيز في مهامه ومواصلة النجاحات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير مرتضى كلمة السر في نجاح الزمالك.. ميدو يكشف سر مطالبته بتعيين مدير كرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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