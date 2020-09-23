جمال حمزة: رحيل إيهاب جلال عن المقاصة كان متوقعاً

أكد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، أن رحيل إيهاب جلال عن مصر المقاصة كان متوقعاً.
وقال جمال حمزة في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "بالطبع بعد الأنباء التي ترددت حول وجود عرض مادي بالضِّعف من بيراميدز، لـ إيهاب جلال؛ فرحيل المدرب عن المقاصة كان متوقعا".
وأشار إلى أن توقيت رحيل إيهاب جلال عن مصر المقاصة صعب، ولكن الفريق الفيومي لديه ما يجعله يقدم مباريات مميزة خلال الفترة المقبلة.
وختم حديثه قائلا: "ولكن مهمة إيهاب جلال إذا تولى مهمة بيراميدز لن تكون سهلة؛ في ظل الضغوط التي ستكون على عاتقهُ".
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