كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك.. تفاصيل

أعلن الإعلامي محمد فاروق، أن الأرجنتيني كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك خلال الفترة القادمة بعد الاستقرار على الاتفاق بكل الأمور لتولي الفريق. وأكد محمد فاروق عبر قناة "تن" أن كالديرون سيصل للقاهرة خلال الأيام المقبلة، لقيادة الفريق خلفا لـ باتريس كارتيرون الذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق. ويعمل أمير مرتضى المشرف العام على الفريق تنسيق موضوع الطيران لوصول المدرب خلال الأيام القليلة الماضية لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالمدرب خاصة قبل مباريات دوري أبطال أفريقيا. وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء. يأتي القرار بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

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