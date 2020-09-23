وكيل جيرالدو: اللاعب أثبت جدارته مع الأهلي.. وعقده ممتد لـ 3 سنوات

وكان هشام آيت، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، أكد أن فريقه يسعى للتعاقد مع جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع : " تحدثنا مع وكيل اللاعب الأنجولي وتفاوضنا معه حول قيمة الراتب والشروط الشخصية للاعب، واتفقنا حول كل شيء". واختتم : "سنرسل عرضا رسميا للنادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة لضم اللاعب للفريق في فترة الانتقالات الصيفية". وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي في التخلص من اللاعب الأنجولي جيرالدو قبل بداية الموسم الجديد.

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