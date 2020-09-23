بـ قبلة على الخد.. ميدو يستعيد ذكرياته مع الحضري

وهاجم أحمد حسام ميدو، المسئولين عن التصوير في مباريات الدوري المصري، مشددًا على أن تقنية الفيديو لم تظهر بالشكل المثالي في مصر؛ بسبب التصوير الخاطئ.
وقال "ميدو"، في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "المسئولون عن التصوير وكذلك عن الملاعب يجب أن تتم محاكمتهم في ميدان عام".
وأضاف: "ملعب المقاولون شكله كان مُخزيًا للغاية والأمر لا يليق بمصر".
وختم حديثه قائلا: "التصوير الخاطئ يُعد سببًا في فشل تجربة تقنية الفيديو في مصر".
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