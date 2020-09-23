نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد رسمي من محمود علاء على إهانة حارس طنطا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أوضح محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة السخرية من حارس مرمى طنطا، عقب تسجيله ضربة الجزاء الثانية التي احتسبت لفريقه.
وأكد محمود علاء في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الموضوع لا يتعدى الدعابة مع فرجاني ساسي على طريقة التنفيذ.
وتابع، "لا أقصد الاهانه والاستفزاز لحارس طنطا اطلاقا وتحدثنا سويا بعد تسديدها وايضا هاتفيا بعد المباراة فله مني كل الاحترام".
جدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام طنطا في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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