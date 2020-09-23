نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة يرفض الرحيل عن الفريق رغمًا عن كومان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، رفض الشاب ريكي بويج، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، الرحيل عن النادي الكتالوني حالياً، ويرى أن مستقبله يكون داخل البارسا.

رحيل ريكي عن برشلونة في الميركاتو الصيفي

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الشاب ذهب للمران برفقة والده لإبلاغ إدارة النادي انه لا يفكر في الرحيل عن الفريق في الفترة المقبلة وأنه يرغب في الاستمرار.

وأوضحت الصحيفة أن بويج تلقى عروضاً مختلفة ولكن اللاعب مقنتع أن برشلونة هو أفضل مكان لتطويره.

وأكدت الصحفية على رغبة ريكي في البقاء مع النادي الكاتالوني، ومحاولة إقناع المدير الفني الهولندي رونالد كومان ببقاءه مستقبلاً، وقدرته على حجز مكان داخل التشكيلة الأساسية للفريق.

وأتمت الصحيفة أنه مع إصرار بويج على البقاء في الفريقن يبدو أن إدارة البارسا بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، حسمت قرارها باستمراره ضمن الفريق الكتالوني في الفترة المقبلة.