حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

ونشر تركي آل الشيخ ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لـ عدلي القيعي ، مستشار التعاقدات في النادي الأهلي ، وهو يشكر تركي على تغريدته السابقة ، عقب التتويج ببطولة الدوري ، والذي كانت تهنئة للفريق ، وتمنياته بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية ، رسالة إلى جماهير، حيث أعرب عن تمنياته بـ تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وعلق تركي آل الشيخ علي الفيديو : "حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا".

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