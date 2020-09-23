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حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

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وجّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية ، رسالة إلى جماهير النادي الاهلي، حيث أعرب عن تمنياته بـ تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.
ونشر تركي آل الشيخ ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لـ عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في النادي الأهلي، وهو يشكر تركي على تغريدته السابقة، عقب التتويج ببطولة الدوري، والذي كانت تهنئة للفريق، وتمنياته بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وعلق تركي آل الشيخ علي الفيديو : "حب الأهلي وحلم التاسعة يجمعنا".

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ويلتقي الأهلي مع نادي مصر، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 29 في بطولة الدوري الممتاز 

وكان الاهلي قد توج رسميا بـ بطولة الدوري المصري لموسم 2019 - 2020.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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