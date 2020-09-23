نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: يتم مهاجمتي بسبب عشقي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح طارق يحيى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يعاقب ويهاجم بسبب حبه وإخلاصه للقلعة البيضاء، مشيرا إلى أن هناك بعض الخبثاء الذي يتربصون له، ويهاجمونه.

وأكد طارق يحيى في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أنه يعمل في نادي الزمالك، بكل حب واخلاص باعتباره بيته الأول والأخير.

وتابع، "قلت من قبل إنني تحت أمر الزمالك في أي وقت، فهو خيرهُ عليا وسأظل في خدمته دوما".

جدير بالذكر أن طارق يحيى تولى المهمة الفنية لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، منذ عدة أيام.