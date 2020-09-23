مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة، عن آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ خلال الأيام الماضية .

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة "الزمالك" أن اللجنة المكونة من أمير مرتضى المشرف على الكرة واحمد مرتضى وفاروق جعفر واسماعيل يوسف أعضاء مجلس الإدارة مجتمعة حاليا في منزل أمير من أجل اختيار الأنسب للفريق.

وأضاف أن اللجنة حاليا تفاضل بين المدربين المرشحين، مشددا على انه لا توجد أسماء جديدة تمت إضافتها.

وأكمل أنه أجرى محادثات عبر الـ"فيديو كونفرانس" مع جميع المدربين المرشحين، وسيتم الإعلان قريبا عن اسم المدير الفني الذي ستكون عليه مهمة إعداد الفريق لـ مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء.