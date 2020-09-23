خالد جلال: يجب أن يرحل مصطفى محمد عن الزمالك بشرط.. وأوباما مظلوم من المنتخب.. فيديو

أكد خالد جلال المدير الفني الاسبق لـ الزمالك ونادي مصر، أنه تعرض للظلم خلال ولايته الثانية لـ الفريق الابيض، مشددا على ان الفريق أضاع لقب الدوري المصري الموسم الماضي؛ عقب الهزيمة في عدة مباريات، وليس من مباراة واحدة.

وأضاف خالد جلال، في تصريحات عبر قناة " اون تايم سبورت 2 " أنه لا يمانع في قيادة فريق الزمالك بشكل مؤقت، مشددا على ان الزمالك هو ناديه ولا يمانع مطلقا ان يدعمه خلال اي فترة صعبة.

وقال إن مصطفى محمد، مهاجم الفريق، من الافضل له أن يرحل عن النادي، ولكن بشرط وجود بديل مناسب له، مشددا على أن الزمالك لديه بعض اللاعبين الذين ليس لهم بديل، مثل "فرجاني ساسي، واشرف بن شرقي، وطارق حامد".

وأشار إلى أن فريق الزمالك بحاجه للتعاقد مع مهاجم على مستوى عالٍ.

اما عن يوسف اوباما نجم الزمالك؛ فأكد انه يتعرض للظلم بشكل كبير، في عدم انضمامه للمنتخب الاول، مشددا على انه للاعب مميز، وتوج بالعديد من البطولات مع ناديه، فلماذا لا ينضم للمنتخب الاول.