موعد مباراة الأهلي أمام نادي مصر في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الأربعاء 23 - 9 -2020، مباراةمام نظيره نادي مصر، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " .

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏ وشهدت قائمة الفريق الأحمر ضم حسين الشحات ومحمود كهربا واستبعاد جيرالدو وحمدي فتحي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏