شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

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ونوه الى أن عقد "فايلر" ينص على امكانية رحيله بنهاية شهر اكتوبر المقبل، مشددا على ان فايلر سيحصل على اجازة عقب مباراة الفريق امام الترسانة في بطولة كأس مصر.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ من بطولة الدوري الممتاز.
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