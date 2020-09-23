شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن فايلر يواجه بعض الصعوبات الأسرية بشأن بقائه في مصر، حيث إن عائلته مستقرة في سويسرا في ظل ظروف فيروس كورونا ، وهو الأمر الذي يثير استياءه.

وجّه الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق، صدمة لـ جماهير النادي، بشأن إمكانية قرب رحيل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

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وأضاف شوبير أن هناك اتفاقا تم بين مجلس ادارة النادي و فايلر حيث طلب منه مجلس الادارة التفكير في الامر خلال الفترة المقبلة، واخبارهم بقراره النهائي، مشددا على ان مجلس الادارة يرغب في بقاء المدرب ، ولكن من الصعب ان يجبره .

ونوه الى أن عقد "فايلر" ينص على امكانية رحيله بنهاية شهر اكتوبر المقبل، مشددا على ان فايلر سيحصل على اجازة عقب مباراة الفريق امام الترسانة في بطولة كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع نادي مصر، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ من بطولة الدوري الممتاز.