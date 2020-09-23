نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتالانتا يعلن ضم الكولومبي موخيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي، تعاقده مع الكولومبي الدولي يوهان موخيكا على سبيل الإعارة من صفوف جيرونا الإسباني.

وخاض الجناح الأيسر البالغ من العمر 28 عاماً المواسم الثلاثة الماضية في صفوف جيرونا لكن مسيرته تعطلت لبعض الوقت عقب تعرضه لإصابة قوية في الركبة عام 2018، لكنه شارك في جميع المباريات الأربع التي خاضها منتخب كولومبيا في مونديال روسيا في العام ذاته.

ومن المقرر أن يتعاون موخيكا في صفوف أتالانتا مع مواطنيه لويس موريل ودوفان زاباتا.

وسجل أتالانتا أول مشاركة له على الاطلاق في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ونجح في بلوغ دور الثمانية، كما أنهى الفريق مشواره في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز الثالث ليحجز مقعده مجدداً في البطولة القارية.