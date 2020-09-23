مريم متولي لاعبة طائرة الأهلي: نحترم المنافس.. وتوجنا بكأس مصر عن جدارة

أكدت مريم متولي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات»، أن الأهلي توج ببطولة كأس مصر عن جدارة، بعد الأداء القوي والإصرار والروح الجماعية، التي تعد كلمة السر في تتويج الفريق بالبطولات.
وقالت لاعبة الأهلي إن تعليمات الجهاز الفني بقيادة حمدي الصافي، المدير الفني، كانت واضحة من البداية، وكانت تتلخص في احترام المنافس «فريق الصيد»، الذي نجح في تقديم عروض قوية هذا الموسم، وضرورة حسم اللقب للجمع بين ثنائية الدوري وكأس مصر.
وشددت مريم متولي على أن حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في صالة الشرقية الدخان، حمَّل الفريق مسئولية مضاعفة من أجل الفوز باللقب، وأسهم في ارتفاع الروح المعنوية للفريق.
وأشارت لاعبة «طائرة الأهلي» إلى أن الفريق أمامه المزيد من التحديات، وأن البطولات والألقاب لن تتوقف خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود الجهاز الفني والجيل الحالي، القادر على ترك بصمة قوية والاستمرار في صناعة تاريخ مجيد من البطولات.
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