قبل مواجهة بيراميدز غدا في الدوري.. ريكاردو يقود الإسماعيلي في المباراة رقم 75 محليا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق بيراميدز، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري العام، وذلك تحت القيادة الفنية للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، وهي المباراة الثالثة له منذ توليه القيادة الفنية للدراويش، في ولايته الثالثة.
"دوت الخليج"، يرصد تاريخ قيادة البرازيلي هيرون ريكاردو للإسماعيلي، في 74 مباراة محلية سابقة، خلال الثلاث ولايات له مع النادي، لتصبح مواجهة بيراميدز هي رقم 75 في تاريخ ريكاردو مع الدراويش.
١- مباريات حقق الإسماعيلي الفوز فيها تحت قيادة ريكاردو
حقق الاسماعيلي تحت قيادة ريكاردو، أمام المصرى والزمالك مباراتين ، بترول أسيوط والاتحاد والمصرية للاتصالات والترسانة وبتروجيت ووادى دجلة والنصر وطلائع الجيش و الأهلى وحرس الحدود والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب والداخلية والجونة والرجاء وبيراميدز وألعاب دمنهور
2- تعادل الإسماعيلي تحت قيادة ريكاردو في المباريات التالية:
3 مباريات أمام اتحاد الشرطة
مباراتان أمام حرس الحدود والمصرى
لقاء واحد أمام كل من غزل المحلة وتليفونات بنى سويف وبتروجيت ووادى دجلة ومصر المقاصة والأهلى وإنبى والاتحاد والزمالك والداخلية وسموحه
3- خسر الإسماعيلي تحت قيادة ريكاردو في اللقاءات التالية:
مباراتان أمام بتروجيت والأهلى وطلائع الجيش
مباراة واحدة أمام كل من الداخلية واتحاد الشرطة وإنبى والمقاولون العرب والقناه والمنيا.
تعادل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في أولى مبارياته خلال ولايته الثالثة مع الدراويش
وكانت بدايات تولي البرازيلى هيرون ريكاردو مع الإسماعيلى في الثلاث ولايات المختلفة كالآتي:
كانت أول مباراة للبرازيلي هيرون ريكاردو في إلإسماعيلي
قاد ريكاردو الإسماعيلي أمام بتروجيت يوم 4 أكتوبر 2008
والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين لهدف على ملعب ستاد الإسماعيلية.
ريكاردو مع الإسماعيلي عام ٢٠١٤
تولى ريكاردو القيادة الفنية للإسماعيلي أمام بتروجيت يوم 24 فبراير 2014 وإنتهت بهزيمة الإسماعيلي بهدف نظيف على ملعب ستاد الإسماعيلية.
ريكاردو مع الإسماعيلي موسم ٢٠٢٠
قاد هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، الإسماعيلي لأول مرة خلال ولايته الثالثة، أمام فريق لمقاولون العرب وتحديدًا يوم 15 سبتمبر 2020 والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب ستاد الإسماعيلية، ثم تلقى هزيمته أمام فريق إنبي في الجولة السابقة من عمر المسابقة المحلية.
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