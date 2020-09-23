قبل مواجهة بيراميدز غدا في الدوري.. ريكاردو يقود الإسماعيلي في المباراة رقم 75 محليا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فريق بيراميدز، غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري العام، وذلك تحت القيادة الفنية للبرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، وهي المباراة الثالثة له منذ توليه القيادة الفنية للدراويش، في ولايته الثالثة.

"دوت الخليج"، يرصد تاريخ قيادة البرازيلي هيرون ريكاردو للإسماعيلي، في 74 مباراة محلية سابقة، خلال الثلاث ولايات له مع النادي، لتصبح مواجهة بيراميدز هي رقم 75 في تاريخ ريكاردو مع الدراويش.

١- مباريات حقق الإسماعيلي الفوز فيها تحت قيادة ريكاردو

حقق الاسماعيلي تحت قيادة ريكاردو، أمام المصرى والزمالك مباراتين ، بترول أسيوط والاتحاد والمصرية للاتصالات والترسانة وبتروجيت ووادى دجلة والنصر وطلائع الجيش و الأهلى وحرس الحدود والأوليمبى وغزل المحلة والمقاولون العرب والداخلية والجونة والرجاء وبيراميدز وألعاب دمنهور

2- تعادل الإسماعيلي تحت قيادة ريكاردو في المباريات التالية:

3 مباريات أمام اتحاد الشرطة

مباراتان أمام حرس الحدود والمصرى

لقاء واحد أمام كل من غزل المحلة وتليفونات بنى سويف وبتروجيت ووادى دجلة ومصر المقاصة والأهلى وإنبى والاتحاد والزمالك والداخلية وسموحه

3- خسر الإسماعيلي تحت قيادة ريكاردو في اللقاءات التالية:

مباراتان أمام بتروجيت والأهلى وطلائع الجيش

مباراة واحدة أمام كل من الداخلية واتحاد الشرطة وإنبى والمقاولون العرب والقناه والمنيا.

تعادل الإسماعيلي أمام المقاولون العرب بهدف لكل فريق في أولى مبارياته خلال ولايته الثالثة مع الدراويش

وكانت بدايات تولي البرازيلى هيرون ريكاردو مع الإسماعيلى في الثلاث ولايات المختلفة كالآتي:

كانت أول مباراة للبرازيلي هيرون ريكاردو في إلإسماعيلي

قاد ريكاردو الإسماعيلي أمام بتروجيت يوم 4 أكتوبر 2008

والتي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين لهدف على ملعب ستاد الإسماعيلية.

ريكاردو مع الإسماعيلي عام ٢٠١٤

تولى ريكاردو القيادة الفنية للإسماعيلي أمام بتروجيت يوم 24 فبراير 2014 وإنتهت بهزيمة الإسماعيلي بهدف نظيف على ملعب ستاد الإسماعيلية.

ريكاردو مع الإسماعيلي موسم ٢٠٢٠

قاد هيرون ريكاردو المدير الفني للفريق، الإسماعيلي لأول مرة خلال ولايته الثالثة، أمام فريق لمقاولون العرب وتحديدًا يوم 15 سبتمبر 2020 والتي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب ستاد الإسماعيلية، ثم تلقى هزيمته أمام فريق إنبي في الجولة السابقة من عمر المسابقة المحلية.