رؤوف عبد القادر: تهاني طوسون إضافة كبيرة لـ ناشئات الطائرة

قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن تعيين تهاني طوسون، نجمة الكرة الطائرة السابقة بالنادي، في قطاع الناشئات خلال الفترة المقبلة يمثل إضافة كبيرة، نظرًا لما تملكه من خبرات كبيرة اكتسبتها عبر مسيرتها الناصعة لاعبة ومدربة وإدارية.

وأوضح أن انضمام تهاني طوسون، مسئولةً عن قطاع الناشئات، إلى جانب وجود أحمد زكريا مسئولًا عن قطاع الناشئين، تحت قيادة الدكتور وجيه حمدي، رئيس قطاع الناشئين والناشئات، يعكس اهتمام مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بالاستفادة من أبناء وبنات النادي من أصحاب الخبرات، ووجود الكوادر المميزة في مختلف المناصب، وهو ما يعزز من تطوير العمل بشكل عام ويسهم في إحراز البطولات.

وأضاف عبد القادر أن تهاني طوسون تمثل نموذجًا مميزًا لواحدة من بطلات النادي ومصر، بعد أن حققت العديد من النجاحات مع المنتخبات الوطنية والأندية، وأن انضمامها للقطاع في هذا التوقيت سوف يكون له دور كبير في تطوير العمل الفني والإداري على صعيد الأجهزة الفنية واللاعبات، بما تملكه من تاريخ كبير وإنجازات عديدة.