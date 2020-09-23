الهلال السعودي يتحدى كورونا أمام شباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي، اليوم، الأربعاء، في تمام الثامنة مساءً، ضمن الجولة السادسة والأخيرة، من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا.

وتلعب مباريات دور المجموعات وربع نصف النهائي من البطولة، في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى 3 أكتوبر المقبل، بسبب فيروس كورونا، وسط إجراءات احترازية شديدة.

وكان الهلال قد ضمن تأهله إلى دور الـ16، وسط ظروف صعبة للغاية، حيث تعرض 15 لاعبا من صفوفه للإصابة بفيروس كورونا.

وتعادل الهلال سلبيًا في مباراته الأخيرة أمام شاهر خودرو الإيراني، ورفع زعيم آسيا رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة الثانية.

ورفض الهلال الانسحاب من البطولة الآسيوية، وصمم على خوض مواجهة شباب أهلي دبي، بعد أن بات 16 لاعبا من صفوفه جاهزين للمباراة، بعد ثبوت سلبية مسحاتهم أمس، الثلاثاء.



في المقابل، يحتاج شباب الأهلي للفوز لضمان الصعود، بشرط خسارة أو تعادل بختاكور الأوزبكي في مباراته الأخيرة مع خوردو الإيراني أخر المجموعة، والذي خرج من حسابات التأهل.

