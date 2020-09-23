نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق السعودي يهدد أحلام الأهلي في محمد إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي النصر السعودي لتقديم عرض لنادي مصر المقاصة من أجل ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. ووفقًا لبرنامج "اللعيب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" فإن مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت يفاوض محمد إبراهيم نجم المقاصة والمطلوب في الأهلي المصري. ويواجه النصر السعودي منافسة من ناديي الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع محمد إبراهيم البالغ من العمر 28 سنة.

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